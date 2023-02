„Comedy Wildlife Photo Awards“ So lustig können Tiere sein

Gesamtsiegerin und Kategorie „Kreaturen zu Lande“ – Jennifer Hadley, „Not so cat-like reflexes“ („Nicht so katzenhafte Reflexe“)

Dieses drei Monate alte Jungtier und sein Geschwisterchen waren in einem Baum. „Es war wahrscheinlich das erste Mal, dass er in einem Baum saß, und sein Abstieg verlief nicht so gut. Nachdem er auf dem Boden gelandet war, ging es ihm jedoch gut. Er stand auf und lief mit einigen anderen Jungen davon“, sagt Hadley über ihre Aufnahme.

Ort der Aufnahme: Serengeti, Tansania