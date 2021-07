„Lautes Stöhnen“ : Verliebte Igel rufen Polizei auf den Plan

Buchdorf Wegen lauter Geräusche im hohen Gras neben seinem Haus hat ein Mann in Schwaben die Polizei gerufen. Er vermutete dort ein großes verletztes Tier. Es war jedoch kein angeschossenes Wildschwein, das die Polizei dann entdeckte.

Zwei verliebte Igel waren beim Geschlechtsverkehr so laut, dass ein besorgter Mann in Schwaben die Polizei rief. Der Mann gab am Telefon an, dass er im hohen Gras neben seinem Haus in Buchdorf (Landkreis Donau-Ries) ein verletztes Tier vermute, das laute hechele, wie die Polizei am Montag mitteilte: „Er vermutete eine angeschossene Wildsau.“