Vernarrt in das Haustier Mehr als jede zehnte Katze hat einen Account in den Sozialen Medien

Die Deutschen sind vernarrt in ihre Katzen, ihr weiches Fell oder ihr niedliches Aussehen. Drei von zehn der Menschen in Deutschland (29 Prozent) besitzen mindestens eine Katze oder einen Kater. Das ergab nun eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Online-Druckerei VistaPrint. Die Katze ist dabei in der Regel nicht einfach nur Haustier, sondern festes Familienmitglied.