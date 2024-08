Gepanzerte Reptilien Landschildkröten richtig halten

Viele Schildkröten verfallen zur Überwinterung einige Monate in eine Winterstarre. Sie sollten bei rund vier bis sechs Grad gehalten werden, beispielsweise in einem separaten Kühlschrank. Peta-Experten empfehlen, das Tier in feuchte Gartenerde mit einer Schicht Laub oder Moos zu legen. Eine Temperatur von acht Grad sollte nicht überschritten werden, da sonst der Stoffwechsel des Tieres angeregt wird. „Nicht zuletzt sind Krankheitskomplexe häufig auf fehlendes Wissen zur Pflege und Haltung der Tiere zurückzuführen“, betont Hermann Kempf. „Viele Probleme treten etwa rund um die Winterstarre auf. Dann war es zum Beispiel zu warm oder zu kalt, die Überwinterung dauerte zu lange, mögliche Erkrankungen vor der Winterstarre wurden nicht erkannt oder es gab keine ausreichende Flüssigkeitsversorgung. Die Folge sind häufig Nieren- und Leberschäden.“ Wer seine Schildkröten jedoch genau beobachtet und gewissenhaft pflegt, kann sich über eine lange gemeinsame Zeit freuen, in der man immer mehr an Erfahrung mit diesen spannenden Tieren gewinnt.