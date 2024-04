Hunde Kleine Hunde wollen erzogen werden

Die „Minis“ haben viele Freiheiten, bekommen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit durch Frauchen oder Herrchen und werden mit Privilegien nahezu überschüttet. Doch fehlende Regeln führen dazu, dass die Tiere überfordert sind. Sie können sich nicht an ihrem Menschen orientieren und müssen selbst die Verantwortung für sich und auch für die Sicherung des Territoriums übernehmen. Darüber hinaus sorgen auch Missverständnisse in der Kommunikation für Probleme. So beugen sich viele Menschen beispielsweise zum Streicheln weit zum kleinen Tier hinunter. Was gut gemeint ist, bringt den Hund jedoch stark in Bedrängnis. Er reagiert mit Drohsignalen wie Knurren und fordert damit Abstand. Aufgrund der geringen Größe des Tieres ignorieren viele Menschen die Körpersprache des Hundes jedoch, heben es einfach hoch und schränken es so in ihrer Bewegung ein. Das bedeutet für das kleine Tier großen Stress.