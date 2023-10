Rettungsaktion in Zittau Sächsische Bundespolizisten retten im Kühlergrill verklemmte Katze

Die Polizisten stoppten das Fahrzeug und befreiten das an den Pfoten und einem Ohr verletzte Tier. Der 61-jährige Fahrer gab an, dass er im benachbarten Olbersdorf einen Schlag am Fahrzeug verspürt und dabei wahrscheinlich die Katze angefahren habe. Dass das Tier noch immer in seinem Kühlergrill klemmte, ahnte er demnach nicht.