Streichel-Restaurant in Trier Tierischer Kuscheleffekt im veganen Restaurant

Tempel-Katzen statt Schoß-Hunde: Die Restaurant-Kette „Katzentempel“ lockt mit einem tierischen Team und veganen Speisen in immer mehr deutschen Städten Gäste an. Wer beim Flanieren in der Stadt auch Lust aufs Katzen-Streicheln verspürt, der kann beides zum Beispiel in Trier miteinander verbinden. Wenige Schritte von Hauptmarkt, Dom und Porta Nigra entfernt hat in einer Einkaufsstraße im Frühjahr die erste Filiale in Rheinland-Pfalz eröffnet.