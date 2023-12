Gesundheit von Katzen Neue Corona-Variante tötet Katzen

Die Infektionskrankheit „Feline infektiöse Peritonitis“ selbst ist in der Regel nicht direkt von einem Tier auf das andere übertragbar. Bei den betroffenen Katzen erfolgt vielmehr eine Mutation des felinen Coronavirus. Dieses Virus wird von infizierten Tieren vorwiegend mit dem Kot ausgeschieden und kann von anderen Katzen aufgenommen werden. Wenn Tiere besonders häufig mit dem Virus in Kontakt kommen, steigt die Gefahr einer Mutation. Das ist ein Grund dafür, dass Katzen in Tierheimen, Katzenpensionen oder in Mehrkatzenhaushalten stärker gefährdet sind. Sie nehmen bei jeder Benutzung einer gemeinsamen Katzentoilette die Viren erneut auf, falls eine infizierte Katze in der Gruppe ist. Hilfreich ist es daher, die Katzenklos so sauber wie möglich zu halten und bestenfalls jedem Tier ein eigenes zur Verfügung zu stellen. So kann die ständige Virusaufnahme reduziert werden.