Trotz Protesten von Tierschützern Japan weitet kommerzielle Jagd auf Finnwale aus

Ein gefangener Zwergwal hängt an Seilen eines Schiffes in einem Hafen in Kushiro, Japan (Archiv). Japan hat den kommerziellen Walfang am 1. Juli 2019 nach einer 31-jährigen Pause wieder aufgenommen, nachdem das Land Ende Juni aus der Internationalen Walfangkommission ausgeschieden war.

Foto: dpa/-