Naturschutz für zu Hause Naturnahe Gärten sind wichtig für Insekten

Die NABU-Zählaktion „Insektensommer“ soll die Freude am Entdecken der Natur fördern. Gezählt werden kann alles, was sechs Beine hat. Damit der Einstieg etwas leichter fällt, dreht sich die Entdeckungsfrage um die Feuerwanzen, die auch als Schusterkäfer bekannt sind. „Es ist enorm wichtig, zu verstehen, welche Rolle Insekten in unseren Ökosystemen spielen”, sagt NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. „Für ein natürliches Gleichgewicht im Garten beispielsweise braucht es auch eine große Artenvielfalt bei den Insekten.“ Genau hier setzt der Insektensommer an. „Die Freude und der Spaß am Entdecken der Natur sowie eine bessere Artenkenntnis führen hoffentlich zu einem größeren Bewusstsein für diese faszinierenden Tiere“, betont Leif Miller. „Um aussagekräftige Zählergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen mitmachen.” Ob Garten, Balkon, Park, Wiese, Wald, Feld, Teich oder Bach – Beobachten und Zählen kann jeder und fast überall. Das Beobachtungsgebiet sollte nicht größer als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus sein. Gezählt wird bis zu einer Stunde, gemeldet werden die Beobachtungen per Online-Formular unter www.insektensommer.de oder mit der kostenlosen Web-App NABU Insektensommer.