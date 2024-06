Fragen und Antworten Was Sie zum Blutspenden von Hunden wissen müssen

Husky Sirius bekommt in der Klinik und Polyklinik für kleine Haustiere in Berlin Blut abgenommen. Haustiere sind heute oft Familienmitglieder. Bei gesundheitlichen Problemen erwarten Halter Hilfe wie in der Humanmedizin. Blutspenden gehört auch dazu.

Foto: dpa/Stephanie Pilick