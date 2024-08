Vier Meter lange Schlange Frau in Indonesien bei Python-Angriff getötet

Eine Frau ist in Indonesien von einem vier Meter langen Python angegriffen und getötet worden. Nach Angaben eines Behördensprechers hatte ihre Familie nach der 74-Jährigen gesucht, nachdem sie nicht von der Arbeit auf einem Feld in der Provinz Süd-Sulawesi zurückgekehrt war. Ihre Tochter fand schließlich ihre Leiche nahe dem Haus der Familie. Die Tote hatte Bissspuren am Kopf und an den Beinen, ganz in der Nähe wurde die riesige Pythonschlange entdeckt.