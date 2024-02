Baumkängurus auf Papua-Neuguinea Teddybären aus dem Regenwald

Am Rand des Regenwalds, unweit von Rondon Ridge, regt sich an diesem Nachmittag kein Lüftchen. Doch was bewegt sich da im dichten Blätterdach? In der Krone eines hohen Baumes macht sich offenbar ein Tier zu schaffen – und zwar ein kräftiges, das Zweige auseinanderbiegen kann. Es ist nicht sichtbar und vermutlich eher klein. Schwer kann es auch nicht sein, sonst böten ihm die dünnen Äste keinen Halt.