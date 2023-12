Verbot von XL Bullys Warum zahlreichen Hunden in England der Tod droht

14. September: Zwei Hunde springen in der Stadt Stoke aus einem Fenster in den Nachbargarten, greifen einen Mann an - er stirbt. 4. Oktober: Ein Hund fällt einen Mann nahe dem nordostenglischen Sunderland an - der 54-Jährige stirbt an seinen schweren Verletzungen. Besonders in Erinnerung ist vielen der Tod des zehnjährigen Jack in Wales. Er war zu Besuch bei einem Schulfreund, als ihn ein großer Hund namens „Beast“ angriff. Der Junge starb.