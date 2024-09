Welthundetag 2024 Wir suchen den schönsten Hund in NRW – jetzt mitmachen!

Die Teilnahme erfolgt auf dieser Seite per Formular: In dem Formular klicken Sie einfach auf „Mitmachen“, dann öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie ein Foto Ihres Hundes hochladen und dessen Namen, Alter und Rasse angeben können. Sie können zudem (optional) dazu schreiben, warum Ihr Hund gewinnen sollte. Außerdem müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben. Um teilnehmen zu können, müssen die Pflichtfelder (gekennzeichnet mit *) ausgefüllt sowie den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen zugestimmt werden. Achten Sie bei Ihrer Teilnahme bitte unbedingt auf die Vollständigkeit Ihrer Angaben. Einsendeschluss ist der 19. September 2024 (23.59 Uhr). Spätere Einsendungen oder unvollständige Angaben können leider nicht berücksichtigt werden.