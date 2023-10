Welthundetag 2023 Warum Hunde nicht wie Menschen sprechen

Ein weiterer Grund, warum Tiere nicht wie wir Menschen sprechen, ist: „Die haben dafür das Gehirn nicht.“ Denn wir Menschen müssen erst lernen, zu sprechen. „Egal, wo in der Welt wir sind, wir lernen dort die Sprache. Das ist nicht angeboren“, sagt die Expertin. Die Laute bei den meisten Tieren sind es aber. „Es gibt nur wenige Tierarten, die ihre Laute lernen“, so Scharff: „Singvögel lernen ihre Lieder von Artgenossen.“ Hunde und Katzen etwa müssen das Bellen oder Miauen nicht lernen, sie können es von Geburt an. „Allerdings können sie von uns Menschen lernen, auf Kommando zu bellen.“