Welthundetag 2023 Stimmen Sie für den schönsten Hund in NRW ab!

So funktioniert es: Zuerst sollten Sie sich diese Bildergalerie hier anschauen, die Sie auch ganz oben im Artikel noch einmal finden, um sich einen Überblick über die 50 schönsten Hunde in NRW zu verschaffen. In der Bildergalerie finden Sie auch Informationen zu den Finalisten: etwa, wo die Hunde herkommen, wie sie zu ihren Besitzern gefunden haben oder was sie besonders macht. Anschließend können Sie hier für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten voten: