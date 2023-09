Welthundetag 2023 Schönster Hund in NRW – das sind unsere 50 Finalisten

Zum Welthundetag 2023 suchen wir den schönsten Hund in NRW. In dieser Bildergalerie stellen wir die 50 Finalisten vor. Sehen Sie sich alle Hunde an und voten im Anschluss für Ihren Favoriten. Zur Abstimmung gelangen Sie über den Link, den Sie unter dem letzten Hundefoto finden.

Ulka (9), Border Collie

„Sie ist einfach eine lustige Ulknudel“, schwärmen ihre Besitzer über sie.