Faktencheck zum Welthundetag 2023 Können alle Hunde instinktiv schwimmen?

Einige Menschen behaupten: Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Da mag etwas dran sein. Schließlich unterstützen Hunde uns in vielen Situationen. Sie helfen Leuten, die nicht gut sehen können, sie erschnüffeln verschüttete Menschen nach Naturkatastrophen oder sind als Polizeihunde im Einsatz. Um daran zu erinnern, was Hunde für Menschen alles tun, wird am 10. Oktober der Welthundetag gefeiert. Doch obwohl Mensch und Hund schon seit Tausenden Jahren zusammenleben, kursieren häufig auch falsche Informationen über die Tiere. Hunde-Fachleute erklären, welche Fakten über die Vierbeiner stimmen und welche nicht.