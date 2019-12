Tierische Teenager : Halbstarke Vierbeiner: Der Hund in der Pubertät

Tipp der Woche

(tmn) Immer mehr Zugvögel bleiben im Winter in Deutschland und brauchen Futter, das oft von Menschen angeboten wird. Besser als eine große Futterstelle sind mehrere kleine, rät der Tierschutzverein Vier Pfoten. So können sich die Vögel besser verteilen. Die Futterplätze sollten zunächst einmal von Unkraut befreit werden. Gutes tun auch Gärtner, die ihre Beete über den Winter unaufgeräumt lassen. Denn viele Insekten samt Larven und Eiern befinden sich in abgestorbenen Halmen, Ästen und im Herbstlaub unter den Büschen und dienen Vögeln als Nahrung.