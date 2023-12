Hunde-Quiz Würden Sie den Sachkundenachweis für Hundehalter bestehen?

17. In welcher der folgenden Situationen ist es angebracht, den Hund an der Leine zu halten?

A. In der Innenstadt und an stark befahrenen Straßen.

B. Im Treppenhaus und auf Zugangswegen von Mehrfamilienhäusern.

C. In Hotels, in Läden oder in Restaurants.

D. In einem Hundeauslaufgebiet, wenn kein anderer Hund da ist, denn dann kann der Hund sowieso nicht spielen.