Quiz Würden Sie den Sachkundenachweis für Hundehalter schaffen?

Vor allem bei großen Hunden stellt das Landeshundegesetz in NRW einige Anforderungen an die Hundehalter. Als große Hunde gelten demnach solche, die ausgewachsen eine Widerristhöhe von mindestens 40 Zentimeter oder ein Gewicht von mindestens 20 Kilogramm erreichen. Die Haltung muss in diesem Fall bei der zuständigen Behörde angezeigt werden. Zusätzlich müssen einige Bedingungen erfüllt werden.