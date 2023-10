Gelistete Tiere in NRW Diese Hunde gelten in NRW als potenziell gefährlich

Wer einen Hund besitzt, muss Hundesteuer zahlen, seinen Vierbeiner an bestimmten Orten anleinen und oft auch seine Hinterlassenschaften einsammeln und wegschmeißen. Wer einen sogenannten Listenhund besitzt, hat jedoch noch ganz andere Pflichten. Wie der Name schon verrät, stehen Listenhunde auf einer bestimmten Liste – in diesem Fall auf der der gefährlichen Rassen. Doch was genau müssen Hundehalter beachten, die sich einen Listenhund anschaffen wollen und was macht die Hunde so besonders?