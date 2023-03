„Noch nie so viel geweint“ Heidi Klum und Kaulitz-Brüder trauern um drei Hunde

Auf Instagram bearbeiteten Klum und Kaulitz nachträglich den Text eines Bildes, das die beiden erst vor wenigen Tagen in Palm Springs mit dem Wolfshund gemacht hatten. „So ein schöner Tag – wir wussten nicht, dass es unser letzter sein würde. Wir lieben dich, Anton“, schrieben sie. „Ich habe keine Tränen mehr übrig“, sagte Tom im Podcast. Bruder Bill ergänzte: „Für mich waren das die traurigsten zwei Wochen überhaupt in meinem ganzen Leben. Ich habe noch nie so viel geweint.“