Tipps für Tierbesitzer Warum frisst mein Hund Kot oder wälzt sich auf Aas?

So manchem Hundebesitzer dreht sich bei diesem Anblick der Magen um: Denn mit sichtlicher Begeisterung fressen Hunde nicht nur weggeworfene Lebensmittel, die sie beim Gassigehen finden, sondern auch Exkremente jeglicher Herkunft und sogar Erbrochenes. Vermutlich stammt dieses Verhalten noch aus der Zeit der Hundwerdung, als sie während des Domestikationsprozesses von menschlichen Abfällen und auch Exkrementen leben mussten. „Dadurch konnten sie sich nützlich machen, weil so die Hygiene rund ums Zuhause verbessert wurde“, sagt Verhaltensbiologin Stefanie Riemer. Und was für uns eklig ist, sei für Hunde einfach angenehm - auch heute noch.