Dog Photography Awards 2022 Die Kunst der Hundefotografie – das sind die schönsten Fotos

Bei den Gewinnerbildern als auch Finalisten ist alles meisterlich umgesetzt. Licht, Stimmung, Ausdruck, Komposition. Eine Yorkshire-Terrierhündin, deren Charakter treffend zum Ausdruck kommt und das, obwohl das Tier uns den Rücken zukehrt, ein Border Collie, der stromlinienförmig über ein Hindernis fliegt, ein Corgie, der uns auf Augenhöhe anschaut und uns mit seinem Blick fesselt oder die perfekte Komposition eines Bildes, was Farbe, Aufteilung und Motiv betrifft. In diesem Bild versucht ein Australien Sheperd einen roten Frisby in der Luft zu fangen, geworfen von einer Frau in einer roten Jacke. In der Bildergalerie präsentieren wir alle Gewinner und Finalisten des anspruchsvollen Wettbewerbs.