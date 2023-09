Hundetrainerin beantwortet Leserfragen Wie kriege ich meinen Nachbarn dazu, seinen Hund zu erziehen?

Leserfrage: Ich möchte meinen Hund nicht mehr an anderen Hunden vorbeitricksen, indem ich ihn mit Leckerlis ablenke. Ich weiß mir aber nicht anders zu helfen. Deshalb meine Frage: Geht es überhaupt ohne?



Kirstin Müller Dieses Bild, dass Hunde nur deshalb an Artgenossen vorbeilaufen können, weil sie am Futterbeutel ihres Besitzers förmlich festkleben, sieht man draußen sehr oft. Mit Erziehung hat dies tatsächlich wenig zu tun. Besitzer, die glauben, ihren Hund nur mit Leckerlis kontrollieren zu können, werden zwangsläufig Situationen erleben, in denen sie handlungsunfähig sind. Was das ist, kann ganz unterschiedlich sein: etwa wenn man mal kein Futter griffbereit hat, der Hund satt ist oder beim Spaziergang ein Reiz größer ist als der zwölfte Hundekeks, zum Beispiel ein vorbeilaufender Hase. Die Gabe von Leckerlis ist letztlich nur Symptombekämpfung, der vermeintliche Gehorsam lediglich erkauft, denn der Hund befriedigt damit nur seinen Futtertrieb.