Ruhigstellen, OP, Physiotherapie Beinbruch bei Hund und Katze – was Tierbesitzer wissen müssen

Bei der sogenannten modulierten mittelfrequenten Elektrotherapie zum Beispiel werden Therapeutin Höller zufolge tief liegende Nerven, Gewebeteile sowie Muskelketten in leichte Schwingungen versetzt. So würden Schmerzsignale überdeckt und an behandelter Stelle der Stoffwechsel angeregt, sodass das Gewebe besser heilt. Ein positiver Muskelaufbau sowie eine gezielte Gangschulung ließen sich auch durch die sogenannte Hydrotherapie erzielen. Durch den Auftrieb des 28 Grad warmen Wassers werden Gelenke entlastet. Auch der Wasserdruck an sich habe Höller zufolge eine positive Wirkung auf den Blutkreislauf und den Lymphfluss.