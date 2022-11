Hygiene, Gesundheit, Kleinkinder : Sollten Hund oder Katze mit im Bett schlafen?

Ganz gleich, ob Hund oder Katze mit ins Bett dürfen oder nicht: In beiden Fällen ist es sinnvoll, auf Hygiene und Sicherheit zu achten. Wichtig ist außerdem die Erziehung durch den Tierbesitzer.

Gegen mögliche Parasiten vorsorgen

Erlaubt man dem Tier den Aufenthalt im Bett, gibt es einige wichtige Punkte - insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Hygiene . „Man sollte bedenken, dass es Zoonosen gibt, also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen und umgekehrt übertragen werden können“, sagt Lea Schmitz.

Keine Tiere mit ins Baby- und Kleinkind-Bettchen

Klare Regeln und Konsequenz bei Hunden

Konkret heißt das: Sobald der Hund verbotenerweise ins Bett springt, setzt man ihn zurück ins Körbchen. „Bleibt der Hund im Körbchen, wird er gelobt“, sagt Ross. Der Hund sollte als Alternative einen gemütlichen Schlafplatz gestellt bekommen, an dem er sich ganz ausstrecken kann. Dieser sollte weder direkt in der Sonne noch im Durchzug stehen. Der Platz sollte jedoch nicht an einem Durchgangsort sein, sondern eher in einer ruhigen Ecke.