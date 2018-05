Großer Spaß für Ross und Reiter

Das größte deutsche Pferdesportfest lockt Reiter und Pferdefans nach Neuss. Für die Equitana Open Air vom 25. bis 27. Mai verlosen wir 10x2 Tickets.

Bei der Equitana Open Air, dem großen Fest des Breitensports, treffen am Wochenende nach Pfingsten die unterschiedlichen Facetten des Pferdesports aufeinander. wie das Dressurreiten, Western- und Gangpferdereiten auf den barocken Reitstil oder den Fahrsport.

Auf dem Programm stehen etwa 200 Prüfungen, Lehrstunden und Shownummern. Zu unterschiedlichen Wettbewerben sind Dressur- und Springreiter, Western- und Islandpferdereiter aufgerufen. Vom Anfänger bis zu erfolgreichen Reitern in den höheren Klassen gehen an den drei Tagen fast 1000 Turnier- und Freizeitreiter an den Start.