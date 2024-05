Hunde Schnitzeljagd mit dem Hund

Früher unternahmen Kinder eine Schnitzeljagd, heute begeben sich ganze Familien beim Geocaching auf Schatzsuche. Mithilfe von Koordinatenangaben lassen sich nahezu auf der ganzen Welt sogenannte Geocaches finden, also Behälter mit kleinen Schätzen oder Rätseln. Bei der Suche hilft in der Regel ein GPS-Gerät oder das Smartphone mit der passenden App. Sind die Koordinaten erreicht, beginnt die Suche nach den oft gut versteckten Schachteln oder Kistchen. „Die Idee ist natürlich bestens geeignet, um auch mit dem eigenen Hund kleine Abenteuer zu erleben und ihn bei der Suche helfen zu lassen“, erklärt Nicola Franzkowiak aus Mechernich. Die Hundetrainerin und Leiterin der Hundeschule Dogs Happy Life bietet selbst Kurse zum sogenannten Geodogging an. Dabei begeben sich Mensch und Tier gemeinsam auf Schatzsuche und der Hund ist an der Reihe, den Cache zu erschnüffeln.