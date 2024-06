Futter für Meisen und Co. Vögel auch im Sommer richtig füttern

Viele Menschen füttern Wildvögel den ganzen Winter über. Im Sommer finden die Tiere in der Regel Nahrung in der Natur, in vielen Gärten und auf Balkonen erfreuen sich die Futterstellen jedoch auch in den warmen Monaten großer Beliebtheit. „Das liegt daran, dass nach der Brutzeit wesentlich mehr Jungvögel bei uns leben als im Winter“, erklärt Silvia Teich vom Naturschutzbund Deutschland. Um die Fütterung von Wildvögeln zur Brutzeit und im Sommer gibt es große Diskussionen. Generell rät die Expertin vom NABU von einer Fütterung im Sommer ab. „Am besten ist es, seinen Garten so zu gestalten, dass er Vögeln Nahrung, Verstecke und Nistplätze bietet. Dazu sollte der Garten möglichst naturnah sein“, betont Silvia Teich. „Vögel fühlen sich in strukturreichen Gärten mit heimischen Stauden, Hecken aus Wildobstgehölzen und alten Bäumen wohl. So ein Garten bietet auch einer Vielzahl anderer Arten wie Insekten, Würmern, Igeln und Co. Heimat.“