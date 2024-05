Ratgeber Was gegen Fliegen im Haus und Garten effektiv hilft

Über eine Fliegenplage beschweren sich aktuell Einwohner in Hamm. Seit Tagen werde es immer schlimmer, heißt es. Was die Stadt dazu sagt und was sie dagegen unternimmt. Auch am Niederrhein geht es aktuell um Fluginsekten: Hier wird eine Mückenplage befürchtet – was Experten raten und welche Hausmittel gegen die stechenden Insekten helfen.