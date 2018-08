Faultiere: Bloß keinen Stress

Schlafen, essen und so wenig bewegen wie möglich: Für ein zufriedenes Leben brauchen die Einzelgänger aus dem tropischen Regenwald nur eine breite Astgabel und ihre Ruhe.

Sie hängen an ihren langen hakenförmigen Krallen kopfüber von dicken Ästen und schlummern bis zu 20 Stunden am Tag: Faultiere kennen keinen Stress. "Das Dreifingerfaultier hat wirklich einen sehr entspannten Charakter", bringt es Bryson Voirin auf den Punkt. Er ist Biologe am Max-Planck-Institut in Radolfzell. Die durchschnittlich einen halben Meter großen und fünf Kilogramm schweren Säugetiere mit den langen Gliedmaßen sind in den Baumkronen des tropischen Regenwalds in Mittelamerika, im Norden Südamerikas und im Amazonasgebiet zu Hause.