Familientiere : Familienzuwachs aus dem Tierheim

Tipp der Woche

(tmn) Bei Kälte und Matschwetter fällt der Spaziergang mit dem Hund knapper aus. So können Herrchen und Frauchen auch in der Wohnung für Action sorgen: Beim Suchspiel hat der Hund Spaß und lernt nebenbei noch Nützliches. Fuchteln Sie mit dem Gegenstand etwas vor dem Tier herum, legen es dann in Sichtweite vor ihm ab und geben den Suchbefehl. Der Fund wird belohnt und danach wird die Suche immer schwieriger, bis sich der Hund nur auf seine Nase verlassen muss.