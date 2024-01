Das raten Experten Für welche Hunde Wintermäntel wirklich geeignet sind

Kommen die Hunde aus dem Ausland, könne es auch sein, dass sie bereits andere Temperaturen gewöhnt sind. „Gerade die Hunde, bei denen auch Herdenschutzanteile drin sind, sind oft sehr robust“, sagt Stein. „Für viele dieser Hunde ist es auch eine Qual, drinnen zu sein. Die sagen dann: Heizung? Mantel? Oh Gott!“. Ihre Kunden berichten ihr, dass die Hunde dann freiwillig bei Kälte in den Garten gehen, um sich abzukühlen. Für diese Rassen kann es durch das eigene, dichte Fell eine echte Quälerei sein, zieht man ihnen – den noch so süßen – Pulli oder Mantel an.