Einfach Tierisch : Erzählen Sie uns Ihre Geschichte!

Das ist unsere Katze namens "Maus". Sie wurde von der Feuerwehr aus einem Kanalrohr gerettet, damals war sie nur drei Wochen alt. Wir haben sie liebevoll aufgezogen, jedoch blieb sie immer etwas Wildkatze.

Sie lernte unsere Kyra kennen, eine alte Mittelschnauzer-Dame. Nach 16 Jahren und zwei Tagen ging diese über die Regenbogenbrücke in den Haustierhimmel. Einige Tage vorher besuchte Maus unsere Kyra, und wir sind sicher, das Kyra ihr vermittelte, das Sie bald geht, und gut auf uns aufpassen und uns beschützen soll, wenn sie nicht mehr da ist. Also ist Maus bei uns geblieben. Inzwischen ist sie nicht mehr so kratzbürstig und hat uns über unsere unendliche Traurigkeit über den Verlust von Kyra hinweggetröstet.