Jagdtrieb bei Hunden einbremsen So geht erfolgreiches Anti-Jagd-Training

Diese Ersatzbeschäftigung ist ein essenzieller Bestandteil eines Anti-Jagd-Trainings. Am erfolgversprechendsten ist das, wenn damit bereits im Welpenalter angefangen wird. Bevor sein Jagdtrieb überhaupt richtig in Fahrt kommt, hat der Kleine so gelernt, welchen Bewegungsreizen er nachkommen darf und welchen nicht. Bei früheren Straßenhunden ist die Ausgangslage schwieriger. Sie sind bereits älter und haben in der Regel Jagderfahrung – sie wissen also, wie viel Spaß das Hetzen einer Beute macht.