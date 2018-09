Eichhörnchen-Mädchen Pippilotta darf Freiheit schnuppern

Karlsruhe Durch seine aufdringliche Art ist das Eichhörnchen-Mädchen Pippilotta bundesweit bekannt geworden. Nun gibt es erfreuliche Neuigkeiten. Und es zeigt sich immer mehr, dass Pippilotta als Name gut gewählt wurde.

Das Karlsruher Eichhörnchen-Mädchen Pippilotta darf nach fünf Wochen wieder Freiheit schnuppern. Wie ihre Pflegemama Larissa Fritzenschaf mitteilte, soll die Kleine an diesem Wochenende ausgewildert werden. Pippilotta machte Schlagzeilen, weil sie sich am 9. August so hartnäckig an die Fersen eines Mannes geheftet hatte, dass der die Polizei alarmierte.