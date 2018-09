Eichhörnchen am Schwanz verknotet - Feuerwehr rettet verhedderte Tiere in Wisconsin

Milwaukee/Washington Ihre Schwänze waren dermaßen ineinander verknotet, dass die Tiere nicht mehr voneinander loskamen: Die Feuerwehr in Wisconsin musste jetzt fünf Eichhörnchen aus einer kuriosen Notlage befreien. Ohne Hilfe wären die Tiere wohl gestorben.

Fünf Eichhörnchen, die sich mit ihren Schwänzen ineinander verknotet hatten, sind in den USA gerettet worden. Mitarbeiter eines Rehazentrums für wilde Tiere in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin betäubten die jungen Tiere und befreiten sie anschließend in einer 20-minütigen Aktion. „Mein Kollege Scott Diehl hat die Eichhörnchen am vergangenen Donnerstag befreit. Sie waren völlig unfähig, sich alleine zu bewegen“, erzählte Angela Speed, Mitarbeiterin des Wildlife Rehabilitation Center, am Montag der Deutschen Presse-Agentur dpa per Telefon.