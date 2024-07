Diese Tiere leben bei uns So wild ist Deutschland

Tierisch was los ist auch im hohen Norden auf den Ostfriesischen Inseln. Mehr als 8000 Tierarten gibt es auf den sieben Inseln und im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, die einem Fünftel der deutschen Fauna entsprechen. Überall werden geführte Wattwanderungen angeboten, bei denen Urlauber die Small Five entdecken können: Wattwurm, Herz-Muschel, Strandkrabbe, Wattschnecke und Garnele. Darüber hinaus stehen spannende Führungen zu verschiedenen Themen zur Auswahl. Auf Spiekeroog kann man eine Vogelstimmenexkursion mitmachen, auf Juist in der Ranger-Sprechstunde Sumpfohreule und Löffler beobachten und auf Wangerooge mit den Nationalpark-Rangern zu den Strandbrütern wandern. Zahlreiche Möwen gibt es wiederum in den Salzwiesen von Baltrum, denn dort nisten allein 14.000 Lachmöwen-Brutpaare. Das ist die größte Population deutschlandweit. Sehr beliebt bei allen Inselgästen sind die Touren zu den Seehundbänken. Schon von den Fähren aus, zum Beispiel auf der Fahrt von Neßmersiel nach Baltrum, kann man die ersten Seehunde erspähen. Wer mehr Kegelrobben, also Deutschlands größte Raubtiere, oder Seehunde sehen möchte, sollte einen Ausflug buchen. Besonders lebendig wird es im Herbst zu den Zugvogeltagen im Nationalpark. Zu Tausenden machen Pfuhlschnepfen, Alpenstrandläufer und andere Watvögel Station, bevor sie sich gestärkt auf ihren Weiterflug in die Winterquartiere in Südeuropa und Afrika machen.