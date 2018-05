Degus mögen am liebsten - Degus

Degus werden am besten in einer Vierergruppe gehalten - mit drei Weibchen und einem kastrierten Bock. Ein Einzeltier verkümmert und lebt nicht so lange. Aber auch mit anderen Tieren wie Meerschweinchen oder Kaninchen kommen Degus nicht klar. Sie können mit ihnen nicht kommunizieren und greifen sie schlimmstenfalls an. Ein normaler Käfig eignet sich übrigens nicht für die geselligen Tiere - er ist viel zu klein. Außerdem können die Degus die Stangen durchbeißen. Besser ist ein großes Terrarium mit dicker Einstreu.