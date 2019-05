Tierverhalten : Der will auf keinen Fall spielen: Körpersprache bei Hunden deuten

Der will auf keinen Fall spielen: Körpersprache bei Hunden deuten

Der knurrt nur aus Spaß? Von wegen. Statt einzelne Signale deuten zu wollen, müssen Hundehalter immer das ganze Tier im Blick behalten.

Obwohl die Tiere ein sehr fein differenziertes Ausdrucksverhalten besitzen, mit dem sie ihre Stimmungen, Gefühle und Absichten zeigen, interpretieren Menschen es häufig falsch. „Menschen, die unsicher sind und sich um ihren Hund sorgen, neigen dazu, viel zu schnell in Begegnungen mit anderen Hunden einzugreifen“, sagt die Fachtierärztin. Ihre Angst gehe auf die Tiere über und mache eine harmlose Kommunikation unnötig erregt.

Auch Bellen oder Knurren können von der Aufforderung zum Spiel bis zur Warnung alles bedeuten. Um den Hund richtig zu verstehen, sollten sich Menschen daher nie auf einzelne Zeichen beschränken. „Es ist immer ein Bündel an Sig­nalen, von der Nasen- bis zur Schwanzspitze“, sagt Feddersen-Petersen. Am besten achtet man auf alle beweglichen Körperteile, empfiehlt Ullrich. Im Zusammenspiel aus Körperspannung, Ohrenhaltung, Öffnung der Schnauze und Stellung der Rute findet sich die richtige Lesart. Der Blick auf Labrador Henrys starr aufgerichtete Rute, deren Spitze leicht zittert, genügt also nicht für eine Einschätzung.