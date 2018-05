Das große Fest des Breitensports lockt Pferdefans nach Neuss

Deutschlands größtes Pferdesportfestival begeistert dieses Wochenende Reiter und Pferdefans.

Ganz besonders interessant ist das größte Pferdesportfestival Deutschlands für junge Pferdefreunde. Denn beim Reiten, in Putzwettbewerben, beim Bemalen und beim Kuscheln können Kinder am Wochenende den Ponys ganz nah kommen. Am Ponyreitring ist das Team der Reitschule Evelyn Biesenbach gut auf die Kinder vorbereitet. Weitere spaßige Aktionen für die Jüngsten sind der Steckenpferde-Springwettbewerb, das Führ-Rennen oder der Kinder-Spring-Parcours.

Sportlich geht es bei den rund 200 Prüfungen, Lehrstunden und Shownummern zu. Der Pferdesportverband Rheinland (PSVR) schickt seine Reiter in Dressur- und Gelassenheitsprüfungen, in Allround-, Geschicklichkeits- und Spring-Wettbewerben an den Start. Von Pleasure bis Reining stehen bei der Ersten Westernreitunion (EWU) Rheinland zahlreiche Disziplinen des Westernreitens auf dem Programm. Der Islandpferde-Reiter- und Züchterverband (IPZV) Rheinland bietet Wettbewerbe in Gangarten von Tölt bis zum Speedpass, und die IG Welsh, die jedes Jahr eine Vielzahl von Veranstaltungen rund um Welsh Ponys anbietet, ist mit Zuchtschauen und Ponyprüfungen auf der Equitana Open Air dabei.