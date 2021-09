Fakt 10 über die Fruchtfliege: Fruchtfliegenfalle selber bauen

So bauen Sie innerhalb weniger Minuten eine Falle gegen Fruchtfliegen: Nehmen Sie einen Köder – beispielsweise faulende Erdbeeren oder eine alte Bananenschale – und legen Sie diesen Köder in eine Schüssel. Spannen Sie nun eine Frischhaltefolie über die Schale und piksen Sie ein paar kleine Löcher hinein. Die Fliegen werden von dem Geruch angelockt und krabbeln in die Löcher – heraus finden werden Sie jedoch nicht mehr. Nun haben Sie die Wahl: Töten Sie die Plagegeister oder lassen Sie sie in der Natur frei? Sie können auch einen tödlichen Cocktail aus Hefe, Zucker, Wasser und Spülmittel oder Essig, Wasser, Saft und Spülmittel brauen. Die Obstfliegen werden von diesem Gemisch angelockt – durch das Spülmittel können Sie jedoch nicht auf der Flüssigkeit landen und ertrinken.

