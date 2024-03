Das Aquarium richtig dekorieren

Ob Pflanzen, Äste oder Steine – das eigene Aquarium lässt sich am besten mit natürlichen Materialien dekorieren. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt. „Steine und Holz sind die großen beiden Gruppen, die man als Aquarianer am ehesten in Betracht zieht“, weiß Matthias Wiesensee, Vizepräsident im Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde (VDA) e. V. „Letztendlich ist aber alles im Wasser erlaubt, was den Fischen einen Lebensraum gestaltet und was vor allem wasserneutral ist. Bei Steinen zum Beispiel muss das vorher getestet werden.“ Wer Steine in der Natur gesammelt hat und ins Aquarium setzt, geht ein Risiko ein, da sie Schwermetalle oder Mineralstoffe enthalten können. Im Wasser können diese unerwünschten Stoffe nach und nach abgegeben werden und die Wasserwerte beeinflussen oder sogar schädlich für Pflanzen und Fische sein. Die Experten des Industrieverband Heimtierbedarf e.V. weisen zudem darauf hin, dass auch bestimmte Kunststoffe nicht wasserstabil sind oder Schadstoffe wie Farbstoffe freisetzen können. Spielzeuge sowie kleine Modellfiguren oder -bauten sollten daher nicht ins Becken gesetzt werden. Stattdessen wird empfohlen, auf Steine und Elemente aus dem Fachhandel zurückzugreifen. Diese werden speziell daraufhin geprüft, dass sie die Wasserparameter und die Gesundheit der Fische nicht beeinträchtigen. Bei der Dekoration mit Holz können Aquarianer auf Nachhaltigkeit achten und statt zu Wurzelholz aus dem Regenwald zu hiesigen Hölzern von Obstbäumen, Kastanien, Eichen, Buchen oder Birken greifen. Die Äste oder Holzstücke müssen jedoch gut durchgetrocknet sein, bevor sie im Aquarium einen Platz finden. Das dauert an einem regensicheren Ort je nach Holzart bis zu zwei Jahre. Wenig geeignet sind hingegen Nadelhölzer, da sie für die Fische schädliche Harze enthalten. Wichtig ist auch zu beachten, dass nicht alle Fischarten Holz im Wasser vertragen. Andere wiederum lieben Holzstücke und raspeln gerne an ihnen herum.