Gut versichert: Welche Krankenversicherung sich fürs Haustier wirklich lohnt

Wenn das Tier krank ist, wird die Rechnung beim Tierarzt teurer. Wer sich vor hohen Kosten schützen will, kann zwischen verschiedenen Versicherungen wählen.

Arztbesuche sind für Tierhalter völlig normal, ob zur Impfung oder für Vorsorgeuntersuchungen. Doch auch wenn das Tier krank wird oder vielleicht einen Unfall hat, muss man zum Tierarzt. Das kann ins Geld gehen. Tierärzte rechnen nach ihrer Gebührenordnung (GOT) ab und können den ein- bis dreifachen Satz veranschlagen. So kann die Kastration einer weiblichen Katze zwischen 58 und 173 Euro kosten. Dazu kommen die Kosten für die allgemeine Untersuchung (zwischen neun und 27 Euro), die Narkose (19 bis 58 Euro), Materialien wie ein Verband sowie die Mehrwertsteuer. Eine aufwendige Operation, beispielsweise bei einer Hüftfehlstellung, lässt die Gesamtsumme schnell auf mehrere Tausend Euro steigen.

Versicherungen versprechen Abhilfe und bieten Operations- oder Vollkostenschutz an. Die OP-Versicherung deckt kostspielige chirurgische Eingriff ab, die Vollversicherung übernimmt darüber hinaus auch Heilbehandlungen und teilweise Vorsorgemaßnahmen. Je größer das Tier, desto eher ist eine Krankenversicherung (KV) tatsächlich sinnvoll, sagt Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Die Pferdebesitzerin sollte also eher über eine sogenannte Tier-KV nachdenken als der Katzenfreund. „Meist lohnt sich viel mehr die OP-Variante als der vermeintliche Rundumschutz“, erläutert Opfermann. Auch die Haltung kann einen Unterschied machen. So hat der Stubentiger sicherlich ein geringeres Unfallrisiko als die freilaufende Katze.