„Comedy Wildlife Photo Awards 2023“ So lustig können Tiere sein

Lobende Erwähnung – Dakota Vaccaro, Victor, Ontario, New, York, USA

Titel: "Excuse me sir but I think you're a little too young to be smoking". ("Entschuldigen Sie, Sir, aber ich glaube, Sie sind ein bisschen zu jung, um zu rauchen")

... Graue Jungfüchse übten ihre Jagdkünste an Moos und Ästen, als sich eines der Jungtiere auf ein kleines Stück Holz stürzte und begann, sich mit seiner Beute herumzurollen. Nach der Jagd lag das Jungtier erschöpft auf dem Bauch und hielt immer noch das Holz in seinem Maul, das stark an eine Zigarre erinnerte ...“

Ort: Virginia, USA