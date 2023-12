Deutsche Gesellschaft für Protozoologie Cafeteria sind Einzeller des Jahres 2024

Forscher haben in Süß- und Salzwasser vorkommende Geißeltierchen der Gattung Cafeteria zum „Einzeller des Jahres 2024“ gewählt. Das teilte die Deutsche Gesellschaft für Protozoologie mit. Demnach sollen zwei Protozoologen in den 1980er Jahren bei der Namensfindung für ihre Entdeckungen in einer Cafeteria gesessen haben: Eine Art habe ausgesehen wie eine Kaffeetasse, daher sei die Namenswahl leicht gefallen.