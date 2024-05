Wenn Vierbeiner andere Hundeleben retten Blutspenden für Artgenossen – „Jeder Hund kann einmal dringend Blut benötigen“

Für Teddy war es eine Premiere, für Kasper schon das zweite Mal, dass eines ihrer Tiere einem anderen in einer akuten Notlage das Leben gerettet hat. Seit 2018 – damals noch mit ihrer Bernhardinerhündin Madonna – geht die Lehrerin regelmäßig in eine Tierklinik, damit über die dortige Blutbank für Hunde anderen Tieren bei großem Blutverlust schnell geholfen werden kann. Die Rheinländerin ist zudem als potenzielle Spenderin beim gemeinnützigen Verein „weissepfoten“ registriert. In einem Notfall wie an jenem Karnevalswochenende wird dort umgehend ein Spender aus der Nähe gesucht.